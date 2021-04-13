Лавров: РФ надеется, что США вернутся к полному выполнению иранской ядерной сделки

Глава МИД РФ заявил, что в Тегеране готовы незамедлительно двигаться в этом направлении при соответствующих шагах, которые требуются от США.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Москва надеется, что США вернутся к полному выполнению иранской ядерной сделки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

"Мы рассчитываем, что СВПД удастся сохранить, и Вашингтон наконец вернется к полному выполнению указанной резолюции Совета Безопасности, что, в свою очередь, создаст предпосылки для соблюдения всех требований ядерной сделки Ираном", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Глава МИД РФ добавил, что в Тегеране готовы незамедлительно двигаться в этом направлении при соответствующих шагах, которые требуются от США. "Мы поддерживаем ведущиеся сейчас на венской площадке переговоры и осуждаем любые попытки сорвать эти важнейшие переговоры", – сказал Лавров.

Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году – ровно через год после выхода США из сделки – заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.

Ситуация осложнилась в конце прошлой недели, после того как иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova