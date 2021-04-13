Шойгу: США и НАТО перебрасывают войска к границам России

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. США и НАТО перемещают войска к границам европейской России, главный боевой потенциал у них располагается в Причерноморье и на Балтике, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", - сообщил Шойгу на совещании в Североморске.
С начала года США вдвое усилили воздушную разведку у границ России, морская разведка была усилена в 1,5 раза, - сообщил Шойгу.
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Ежегодно в Европе НАТО проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность, передает РИА Новости.
"Весной этого года объединённые вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние тридцать лет учение Defender Europe – 2021", - подчеркнул Шойгу.
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