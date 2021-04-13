Шойгу: США и НАТО перебрасывают войска к границам России

Рядом с европейскими границами России будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. США и НАТО перемещают войска к границам европейской России, главный боевой потенциал у них располагается в Причерноморье и на Балтике, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", - сообщил Шойгу на совещании в Североморске.

По словам министра обороны, всего рядом с территорией РФ "будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации".

С начала года США вдвое усилили воздушную разведку у границ России, морская разведка была усилена в 1,5 раза, - сообщил Шойгу.

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"В Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция "четыре по тридцать", по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза – морской", - заявил министр обороны РФ.

Ежегодно в Европе НАТО проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность, передает РИА Новости.

"Весной этого года объединённые вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние тридцать лет учение Defender Europe – 2021", - подчеркнул Шойгу.

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