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Президент РФ В. Путин

Телефонный разговор Путина и Байдена: что обсудили лидеры двух стран

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210413/34370666/Telefonnyy-razgovor-Putina-i-Baydena-chto-obsudili-lidery-dvukh-stran.html

Президенты России и США в числе прочего обсудили намерение вести диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

КИШИНЕВ, 13 апр  – Sputnik. Телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным состоялся вечером во вторник. Как сообщил по итогам разговора Белый дом, лидеры двух стран подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности.

"Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, включая намерение США и России вести диалог по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих угроз безопасности на основе продления договора СНВ-3", - говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, Джо Байден высказал по телефону Владимиру Путину обеспокоенность "внезапным" усилением военных РФ в Крыму и на границе с Украиной, сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

Московский Кремль
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил озабоченность внезапным наращиванием Россией военных возможностей в оккупированном Крыму и на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

Добавляется, что Байден "призвал Россию к деэскалации напряженности".

Кроме того, президент США предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести саммит в третьей стране.

"Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры двух стран дали указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы. 

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