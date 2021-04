Невидимый патруль: ныряющий корабль BOSS разработали в России

Новинка будет экспортироваться под названием BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry).

Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" представило проект погружаемого патрульного корабля "Страж", сочетающего достоинства субмарины и надводного корабля. Относительно небольшие цена и размеры, выдающиеся технические характеристики, традиционно высокая надежность, возможность размещения на борту широкого спектра ракетно-торпедного вооружения (или научного оборудования) делает BOSS привлекательным для многих стран с небольшим оборонным бюджетом.

КБ "Рубин" – один из мировых лидеров в проектировании субмарин и ведущее в России конструкторское бюро подводного кораблестроения со 120-летним опытом создания подводных кораблей и аппаратов различных классов (включая гражданскую технику).

Внешне BOSS напоминает дизель-электрическую субмарину проекта 613 – конструктивно успешную, одну из самых массовых и продаваемых в мире (тоже разработка "Рубина"). Погружаемый корабль имеет схожие технические характеристики: длина 60-70 метров в зависимости от комплектации, водоизмещение около 1000 тонн, экипаж 42 человека. Может оснащаться управляемыми ракетами, торпедами, беспилотными летательными аппаратами, артиллерийскими установками, и маломерными скоростными плавсредствами для досмотровых групп. При выборе оружейных систем, приборов и оборудования специалисты КБ «Рубин» ориентировались на проверенные, серийные образцы современных субмарин, надводных кораблей и самолетов.

Вероятными целями нового патрульного «наутилуса» в подводном и надводном положениях могут стать боевые корабли и береговые объекты высокотехнологичного противника, а также менее оснащенные пираты, контрабандисты, браконьеры. Корабль может эффективно использоваться и в качестве разведывательного или научно-исследовательского.

Для понимания спектра возможностей и задач нового корабля необходимо вернуться к проекту 613 (по классификации НАТО – Whiskey). Субмарина с простотой и надежностью винтовки-трехлинейки имела водоизмещение 1347 тонн, длину 76 метров, ширину 6,6 метра, и могла двигаться со скоростью до 18,5 узлов, на глубинах до 200 метров. Максимальная дальность в надводном положении – 8500 миль (более 15 тысяч км). Основное вооружение: шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм (четыре носовых и два кормовых), причем торпеды могли оснащаться и ядерными боевыми частями (боекомплект – 12 торпед или 22 мины). Автономность - 30 суток. Экипаж 52 человека.