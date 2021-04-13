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Ныряющий патрульный корабль Страж

Невидимый патруль: ныряющий корабль BOSS разработали в России

© Photo : CDB ME "RUBIN"
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210413/34371592/Nevidimyy-patrul-nyryayuschiy-korabl-BOSS-razrabotali-v-Rossii.html

Научный и технологический уровень российского судостроения позволяет нестандартно подходить к конструкторским решениям. Патрульный "Страж"с функциями надводного корабля и субмарины способен удивить специалистов разных стран.

Новинка будет экспортироваться под названием BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry).

Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" представило проект погружаемого патрульного корабля "Страж", сочетающего достоинства субмарины и надводного корабля. Относительно небольшие цена и размеры, выдающиеся технические характеристики, традиционно высокая надежность, возможность размещения на борту широкого спектра ракетно-торпедного вооружения (или научного оборудования) делает BOSS привлекательным для многих стран с небольшим оборонным бюджетом.

Подводный крейсер Князь Владимир , архивное фото
© Sputnik / Олег Кулешов
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КБ "Рубин" – один из мировых лидеров в проектировании субмарин и ведущее в России конструкторское бюро подводного кораблестроения со 120-летним опытом создания подводных кораблей и аппаратов различных классов (включая гражданскую технику).

Внешне BOSS напоминает дизель-электрическую субмарину проекта 613 – конструктивно успешную, одну из самых массовых и продаваемых в мире (тоже разработка "Рубина"). Погружаемый корабль имеет схожие технические характеристики: длина 60-70 метров в зависимости от комплектации, водоизмещение около 1000 тонн, экипаж 42 человека. Может оснащаться управляемыми ракетами, торпедами, беспилотными летательными аппаратами, артиллерийскими установками, и маломерными скоростными плавсредствами для досмотровых групп. При выборе оружейных систем, приборов и оборудования специалисты КБ «Рубин» ориентировались на проверенные, серийные образцы современных субмарин, надводных кораблей и самолетов.

Вероятными целями нового патрульного «наутилуса» в подводном и надводном положениях могут стать боевые корабли и береговые объекты высокотехнологичного противника, а также менее оснащенные пираты, контрабандисты, браконьеры. Корабль может эффективно использоваться и в качестве разведывательного или научно-исследовательского.

Головная боль НАТО

Для понимания спектра возможностей и задач нового корабля необходимо вернуться к проекту 613 (по классификации НАТО – Whiskey). Субмарина с простотой и надежностью винтовки-трехлинейки имела водоизмещение 1347 тонн, длину 76 метров, ширину 6,6 метра, и могла двигаться со скоростью до 18,5 узлов, на глубинах до 200 метров. Максимальная дальность в надводном положении – 8500 миль (более 15 тысяч км). Основное вооружение: шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм (четыре носовых и два кормовых), причем торпеды могли оснащаться и ядерными боевыми частями (боекомплект – 12 торпед или 22 мины). Автономность - 30 суток. Экипаж 52 человека.

Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море.
© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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Проект 613 разрабатывался как торпедный, и все же было построено шесть модифицированных субмарин с ракетным вооружением – за ограждением рубки в двух прочных контейнерах находились крылатые ракеты П-5 дальностью около 300 км (для стрельбы из надводного положения по береговым целям).

В серийном строительстве 613-х широко применялись поточно-секционный метод постройки, автоматическая сварка и рентгенографический контроль сварных швов. Советский флот получал по одной новой субмарине в пять дней. За семь лет (1950 – 1957) было построено 215 дизель-электрических подлодок среднего водоизмещения, которые могли одинаково эффективно наносить торпедные удары, вести разведку, решать задачи минных постановок, оперативной и позиционной службы в районах дислокации противника. О живучести проекта говорит тот факт, что 613-е служили до конца существования Советского Союза, то есть почти сорок лет (на Черноморском флоте в 1990 году в строю оставалось 18 ходовых субмарин).

Многоцелевые подводные лодки проекта 613 массово поставлялись за рубеж (около 40 единиц) – военно-морским силам Болгарии, Кубы, Индонезии, Египта, Сирии, КНДР, Польши. Китаю передали техническую документацию, и более 20 субмарин было построено на заводах в Шанхае и Ханькоу.

Разумеется, новый погружной патрульный корабль унаследовал главные качества 613 проекта – прочность, надежность и эффективность. В остальном BOSS – высокотехнологичное детище 21 века, с качественно новыми, более могущественными вооружением, средствами связи, навигации и гидроакустики.

Потенциал

Классическое боевое патрулирование на море – это длительное маневрирование надводных кораблей и подводных лодок в заданном районе, в постоянной готовности к выходу на боевые позиции и нанесению ударов по кораблям или наземным объектам противника. Имеется дипломатическое выражение "демонстрация флага", но сути происходящего это не меняет, патрульный корабль вдали от родных берегов всегда выполняет боевую задачу в постоянной готовности к ракетному, артиллерийскому или торпедному удару. Именно поэтому РФ жестко реагирует на появление американских эсминцев вблизи своих берегов в Черном, Беринговом или Японском морях.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В российском ВМФ до недавнего времени патрулированием акваторий занимались сторожевые корабли (СКР), в военно-морских силах НАТО – эскортные эсминцы, фрегаты, корветы и корабли прибрежной зоны. Сложно поставить знак равенства между традиционными надводными кораблями и ныряющим BOSS (для него придется дописывать тактику боевого применения). Особенности эксплуатации нового корабля позволяют утверждать, что в КБ "Рубин" создали гибридную субмарину.

Боевое патрулирование в подводном положении позволяет скрытно наблюдать за противником, нарушителями границы или контрабандистами, обеспечивает внезапность удара или реагирования на угрозы. На глубине проще оторваться от превосходящих сил противника, и там никакой шторм не страшен. Надводные характеристики – бонус для экипажа, который может в походе дышать свежим морским воздухом, а не продуктом регенерации (как на классических подводных лодках). Возможности научного изучения шельфа у ныряющего патрульного корабля выше, чем у аналогичного надводного. Кроме того, BOSS может служить относительно недорогим учебным "классом" для подготовки экипажей и береговой инфраструктуры – с прицелом на развитие отдельными странами национальных подводных сил, приобретение опыта и "полноформатных" субмарин.

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