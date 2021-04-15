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18 июля 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце.

Ситуация в Карабахе и двусторонняя повестка: что еще обсудили Путин и Лукашенко

© Sputnik / Алексей Даничев
Политика
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Лидеры двух стран провели телефонный разговор, накануне президент Белоруссии совершил рабочий визит в Баку.

КИШИНЕВ, 15 апр  – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА Новости.

Лидеры двух стран "обсудили вопросы двусторонней повестки, выразив настрой на укрепление союзнических отношений", сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко (слева) в Сочи. Архивное фото.
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Президенты России и Белоруссии также обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе в контексте визита белорусского лидера в Азербайджан, сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Лукашенко 13-14 апреля находился с рабочим визитом в Азербайджане, где провел переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым.

Как отмечает Sputnik Беларусь, нынешний телефонный разговор глав государств - второй за минувшие две недели. В прошлый раз лидеры беседовали 2 апреля в День единения народов двух стран и обсудили в том числе борьбу с коронавирусом, внешние угрозы, а также подготовку к проведению очередного заседания Высшего Госсовета Союзного государства. 

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