Министр обороны Румынии: мы уходим из Афганистана

Румынский министр обороны рассказал об итогах заседания со своими коллегами из стран-членов НАТО. По итогам собрания была принята Совместная декларация.

БУХАРЕСТ, 15 апр – Sputnik. Румынская армия вернется из Афганистана, об этом заявил министр обороны Румынии, генерал Николае Чукэ после внеочередного совместного заседания министров иностранных дел и обороны стран-членов НАТО.

"Заседание прошло в контексте завершения властями США анализа и принятия решения о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября 2021 года", – уточнил Чукэ.

По его словам, "после переговоров союзников министры иностранных дел и обороны стран НАТО приняли Совместную декларацию Североатлантического совета".

В декларации постановили "начать процесс вывода союзных войск из Афганистана с 1 мая 2021 года".

"В настоящее время контингент составляет 600 солдат. Румыния будет действовать в соответствии с решениями союзников относительно графика вывода", – заключил Чукэ.

Румынский военный контингент в Афганистане.

Подразделение вооруженных сил Румынии было направлено в Афганистан в 2002 году, тогда в страну прибыли порядка 1700 румынских военнослужащих. Затем их количество постепенно уменьшалось.

По официальным данным Министерства обороны Румынии, только в период с начала участия в военной операции в 2002 году по 5 сентября 2019 года в операции в Афганистане приняли участие свыше 26 тысяч военнослужащих Румынии, 26 из них погибли и 181 получил ранения.

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