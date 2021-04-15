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Белый дом

США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции против России

© AP Photo / Alex Brandon
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210415/34395935/usa-vysylayut-rossiyskikh-diplomatov-i-vvodyat-novye-sanktsii-protiv-russia.html

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новых возможных санкциях США в отношении РФ, заявил, что в Кремле осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления.

КИШИНЕВ, 15 апр  – Sputnik. Белый дом в четверг сообщил о высылке Соединенными Штатами десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб", – говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

Также в четверг администрация американского президента объявила о введении новых санкций против РФ.

"Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры... в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США", – говорится в заявлении Белого дома.

Власти США ввели санкции против шести российских технологических компаний, которые, как заявляет Белый дом, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб".

"Эти компании ответственны за работу в технологическом секторе экономики РФ. Мы продолжим привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры", – сообщается в документе.

Американский флаг на фоне Статуи Свободы
© AFP 2021 / Timothy A. Clary
США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром

МИД России выступил с репликой и заявил, что "ответ на санкции будет неотвратимым" и что "Вашингтон должен осознать, что ему придется расплачиваться за деградацию отношений". Посол США в России был вызван в МИД РФ.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новых возможных санкциях США в отношении РФ, заявил, что "дыма без огня не бывает", и что в Кремле осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления. Он также отметил, что Москва не хотела бы, чтобы отношения с США строились по ленинской формуле: "шаг вперед, два шага назад". Говоря о санкциях, он напомнил позицию РФ.

"Что касается санкций, то здесь подход – он никак не может измениться. Мы осуждаем любые санкционные такие устремления, считаем их незаконными, и в любом случае действует принцип взаимности в этом деле – взаимности так, чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы", - отметил Песков.

Президент США Джо Байден в Овальном кабинете в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
"Экстремальные" санкции: США хотят взяться за российский госдолг

"Конечно, не хотелось бы все-таки в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле "шаг вперед - два шага назад", – добавил он.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, со своей стороны, заявил РИА Новости, что в случае введения США новых санкций против России Москва не оставит их без ответа, при высылке дипломатов последует зеркальный ответ "по соответствующим позициям".

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