МИД: ответственность за происходящее в отношениях с РФ полностью лежит на США

Белый дом ранее заявил о введении санкций против российских предприятий, а также объявил о высылке из страны десяти сотрудников российской дипмиссии в США.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Ответственность за происходящее в отношениях с Россией целиком лежит на США, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США", - сказала Захарова.

Она также отметила, что Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях введения антироссийских санкций.

"Мы неоднократно предупреждали США о последствиях их враждебных шагов, опасно повышающих градус конфронтационности между нашими странами", - сказала представитель МИД РФ.

Агрессивное поведение Вашингтона получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым, также заявила Захарова.

"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым", - сказала она на брифинге.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что санкционный курс США против России не отвечает интересам народов стран, а действия администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена не свидетельствуют о заинтересованности в нормализации отношений.

"Такой курс, подчеркивали неоднократно, не отвечает интересам народов двух ведущих ядерных держав, которые несут историческую ответственность за судьбу мира", - сказала Захарова.

"В разговоре с президентом России Джо Байден высказывал заинтересованность в нормализации российско-американских отношений. Но действия его (Байдена) администрации свидетельствуют об обратном", - добавила она.

Белый дом заявил в четверг о введении санкций против российских предприятий, запрещающих финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Президент США Джо Байден заявил конгрессу, что его сегодняшний указ об антироссийских санкциях вызван "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности, исходящей из Москвы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

Кроме того, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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