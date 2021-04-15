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Джо Байден в Овальном кабинете в Белом доме

В США объявлен режим ЧС в сфере нацбезопасности из-за России

© AP Photo / Evan Vucci
Политика
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Президент Джо Байден издал указ о чрезвычайной ситуации в стране из-за нетипичной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности США.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в связи с действиями России, передает Белый дом.

Белый дом
© AP Photo / Alex Brandon
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"Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляют определенные пагубные действия правительства Российской Федерации", – говорится в письме президента конгрессу.

Режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности является основанием для введения санкций, сообщает РИА Новости.

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