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РФ работает над сокращением доли доллара в международных резервах

© Pixabay / Foto-Rabe
Политика
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Sputnik Молдова
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Россия последовательно работает над уменьшением доли доллара в международных резервах, также в РФ ведется разработка и продвижение альтернативной финансовой платежной архитектуры.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Российская Федерация начала работу над сокращением доли доллара в международных резервах, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская Федерация последовательно работает над сокращением доли доллара в международных (валютных – ред.) резервах, а также во взаиморасчетах с нашими основными торговыми партнерами", – сказала Захарова в ходе брифинга.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что одновременно с этим в России ведется разработка и продвижение альтернативной финансовой платежной архитектуры и ее сопряжение с иностранными – независимыми от политики Вашингтона аналогами, передает РИА Новости.

Белый дом
© AP Photo / Alex Brandon
США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции против России

США ранее в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям Штатов покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Также власти США ввели санкции против шести российских технологических компаний, которые, как заявляет Белый дом, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб".

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