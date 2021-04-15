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Заседание Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств (МПА СНГ)

Спикер парламента Молдовы приняла участие в заседании Совета МПА СНГ

© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210415/34400276/spiker-parlamenta-moldovy-prinyala-uchastie-v-zasedanii-soveta-mpa-sng.html

Председатель высшего законодательного органа республики рассказала, какие вопросы обсуждались на заседании Совета МПА СНГ.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная подвела первые итоги заседания Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), в котором она приняла участие.

"На заседании был рассмотрен отчет об организации миссий наблюдателей МПА СНГ по наблюдению за выборами и референдумами, прошедшими в странах-участницах Содружества. Также рассмотрели проект повестки дня 52-го пленарного заседания, отчет о деятельности Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ, а также подготовку к Невскому международному экологическому конгрессу", – написала Гречаная на своей странице в Facebook.

Зинаида Гречаная на международной конференции
© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
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По ее словам, внесены правки в План модельного законотворчества в СНГ на 2020-2022 годы и заслушан отчет о деятельности организации за 2020 год.

"Еще одна тема касалась подготовительных мероприятий к празднованию 30-летия создания МПА СНГ, которое будет отмечаться в 2022 году. В этом контексте я предложила организовать фотовыставку наиболее важных событий МПА СНГ при совместном участии всех парламентов стран-участниц", – добавила Гречаная.

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