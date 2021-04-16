Байден выступил с речью об отношениях с Россией

Политик назвал россиян и американцев "гордыми и патриотичными народами", которые "заинтересованы в мирном и безопасном будущем".

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Перспективы отношений Вашингтона и Москвы оценил американский лидер Джо Байден, выступив накануне с посвященной России речью.

Во время выступления американский лидер напомнил о состоявшемся в начале недели телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным и обратил внимание, что общение было "открытым и уважительным", пишет РИА Новости.

"Мы представляем две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность. Президент Путин и я — мы несем значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии", — пояснил Байден.

Политик назвал россиян и американцев "гордыми и патриотичными народами", которые "заинтересованы в мирном и безопасном будущем".

Байден уточнил, что накануне ввел санкции против России "из-за вмешательства в выборы в США". Он добавил, что "мог пойти в своем отпоре и дальше", однако "выбрал другой образ действий и предпочел отпор, пропорциональный нанесенному ущербу".

"США не хотят начинать очередной цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Но если Россия продолжит вмешиваться в дела нашей демократии, я готов предпринять новые ответные шаги", — утверждает политик.

Глава Соединенных Штатов подчеркнул важность личного общения с российским президентом. По его мнению, это может стать подспорьем для улучшения российско-американских отношений.

"В связи с этим я предложил ему (Владимиру Путину. — прим. ред.) встретиться лично этим летом где-то в Европе. На саммите мы сможем обсудить целый круг вопросов, которые стоят перед нашими странами. Наши команды сейчас обсуждают эту возможность. И в результате этого саммита, как я надеюсь, США и Россия могут начать диалог о стратегической стабильности", — отметил американский лидер.

Президент США считает, что Вашингтон и Москва могут работать вместе по ряду мировых проблем, в том числе контролю над вооружениями и безопасности. В качестве примера он привел продление на пять лет договора по сокращению наступательных вооружений (СНВ-3).

"Мы согласились (в беседе с Владимиром Путиным. — прим. ред.), что вместе мы сможем справиться с критическими глобальными вызовами, которые требуют от США и России работать вместе. Эти вызовы включают ядерную опасность со стороны Ирана и Северной Кореи, окончание нынешней пандемии, борьбу с экзистенциальной угрозой, изменения климата", — высказался Байден.

По словам американского лидера, США поддерживают союзников и партнеров в Европе, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

"В этой связи я выразил обеспокоенность в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму", — заявил он.

Байден заключил, что "у США есть заинтересованность в работе с Россией". Он призвал отказаться от "любых военных действий", перейти к "деэскалации", а также "вдумчивому диалогу и дипломатическому процессу".

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