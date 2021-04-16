"Признак нечестной конкуренции": глава СКР о новом пакете санкций США к РФ

Ранее в четверг Белый дом сообщил, что США считают СВР причастной к "широкомасштабной кампании кибершпионажа".

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Соединенные Штаты своим новым пакетом санкций в отношении России нарушают принцип честной конкуренции ведущих разведслужб мира. Об этом в пятницу сообщил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Конкуренция ведущих мировых разведслужб, она происходит в особых форматах, в формах, имеет особую специфику. Но все равно, по моим убеждениям, она должна проходить честно", - цитирует Нарышкина РИА Новости.

"Тот пакет санкций - это признак нечестной конкуренции", - добавил он.

Нарышкин назвал действия администрации США непоследовательными, так как санкции вводятся на фоне достаточно дружественного разговора двух президентов. По его предположению, внутри администрации США конкурируют между собой 3-4 группы.

Ранее в четверг Белый дом сообщил, что США считают СВР причастной к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" с использованием платформы SolarWinds. В пресс-релизе администрация США назвала Службу внешней разведки России "также известной как APT 29, Cozy Bear и The Dukes", и отметила, что разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР.

Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманы, а также отметило, что разбирать риторику Белого дома – отнюдь не задача разведки.

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