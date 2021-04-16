Кремль ответил на вопросы журналистов о Путине и Байдене

Среди наиболее актуальных тем – встретятся ли президенты России и США и примет ли участие Владимир Путин в саммите по климату.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами рассказал, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не оговаривается какими-либо условиями.

"Я хочу вам напомнить изначальное предложение президента Путина. Президент Путин говорил про предстоящие несколько дней, а потом он говорил "или в другое время позже". И он не говорил о каких-либо условиях", – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля условия, чтобы встреча президентов России и США все же состоялась.

Как отмечает РИА Новости, Песков отметил: изначально инициатива к тому, чтобы попытаться выстроить отношения и наладить диалог, была озвучена президентом России. По словам Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.

Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели.

Возможный ответ на санкции США

Комментируя возможный ответ Москвы на новые санкции Вашингтона, пресс-секретарь российского президента напомнил о принципе взаимности. По словам Пескова, "все будет зависеть от решения, которое примет глава государства".

Новые санкции против России США ввели в четверг, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны вышлют десять российских дипломатов.

Судьба саммита России и США

Владимиру Путину потребуется время для анализа предложений президента США Джо Байдена о саммите РФ и США, уточнил Песков.

"Что касается выступления самого президента Байдена, то он сделал ряд предложений. Причем предложение о встрече фактически во многом пересекается с тем предложением, которое ранее озвучил президент Путин ... разумеется, потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение и в соответствии с решением главы государства ответ будет в той форме и тогда, когда примет решение президент", – сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Будет ли Путин участвовать в климатическом саммите

По словам Дмитрия Пескова, такое решение пока не принято.

"Нет, пока еще решения нет, вопрос по-прежнему изучается. Проинформируем вас, как только будет окончательное понимание", – отметил он для прессы.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил Владимира Путина на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате. Ожидается, что в нем примут участие 40 мировых лидеров.

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