19:24 16 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.87
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Флаги России и США

Кремль ответил на вопросы журналистов о Путине и Байдене

© Sputnik / Michael Klimentyev
Политика
Получить короткую ссылку
61 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210416/34407920/kreml-otvetil-na-voprosy-zhurnalistov-o-putin-i-biden.html

Среди наиболее актуальных тем – встретятся ли президенты России и США и примет ли участие Владимир Путин в саммите по климату.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами рассказал, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не оговаривается какими-либо условиями.

Президент США Джо Байден
© REUTERS / Leah Millis
Байден выступил с речью об отношениях с Россией

"Я хочу вам напомнить изначальное предложение президента Путина. Президент Путин говорил про предстоящие несколько дней, а потом он говорил "или в другое время позже". И он не говорил о каких-либо условиях", – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля условия, чтобы встреча президентов России и США все же состоялась.

Как отмечает РИА Новости, Песков отметил: изначально инициатива к тому, чтобы попытаться выстроить отношения и наладить диалог, была озвучена президентом России. По словам Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.

Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели.  

Возможный ответ на санкции США

Здание Министерства иностранных дел РФ
© Sputnik / Nataliya Seliverstova
МИД: ответственность за происходящее в отношениях с РФ полностью лежит на США
Комментируя возможный ответ Москвы на новые санкции Вашингтона, пресс-секретарь российского президента напомнил о принципе взаимности. По словам Пескова, "все будет зависеть от решения, которое примет глава государства".

Новые санкции против России США ввели в четверг, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны вышлют десять российских дипломатов.  

Судьба саммита России и США

Владимиру Путину потребуется время для анализа предложений президента США Джо Байдена о саммите РФ и США, уточнил Песков.

"Что касается выступления самого президента Байдена, то он сделал ряд предложений. Причем предложение о встрече фактически во многом пересекается с тем предложением, которое ранее озвучил президент Путин ... разумеется, потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение и в соответствии с решением главы государства ответ будет в той форме и тогда, когда примет решение президент", – сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Будет ли Путин участвовать в климатическом саммите

По словам Дмитрия Пескова, такое решение пока не принято.  

Московский Кремль
© Sputnik / Nataliya Seliverstova
Путин не позволит США вести диалог с РФ с позиции силы - Кремль

"Нет, пока еще решения нет, вопрос по-прежнему изучается. Проинформируем вас, как только будет окончательное понимание", – отметил он для прессы.

Ранее  в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил Владимира Путина на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате. Ожидается, что в нем примут участие 40 мировых лидеров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Кремле раскрыли основную повестку послания Путина Федеральному собранию
Телефонный разговор Путина и Байдена: что обсудили лидеры двух стран
МИД: ответственность за происходящее в отношениях с РФ полностью лежит на США

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: дорогу молодым – названы победители Sony World Photography Awards 2021
За что США придется объясняться с талибами в Афганистане?
Видео: придется объясняться – договорятся ли США с талибами в Афганистане
Доходы и расходы жителей Молдовы в 2020 году
Как зарабатывают и на что тратят деньги жители Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться