ЕС не готовит новые санкции против России

По данным источника в Евросоюзе, на данный момент ЕС не работает над составлением новых санкций против России в связи с ситуацией на Украине.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Главы МИД стран-участников Европейского союза (ЕС) проведут видеоконференцию 19 апреля, на которой в числе прочего собираются обсудить кризис на Украине, передает РИА Новости.

Как передает источник, ЕС сейчас не работает над новыми санкциями против России в связи с ситуацией на Украине, сообщил журналистам источник в Евросоюзе. "Мы следим за ситуацией. Посмотрим, будут ли предложения от государств-членов по возможным санкциям. Сейчас конкретно мы над этим не работаем", – сообщает источник агентства.

США ранее в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям Штатов покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Также власти США ввели санкции против шести российских технологических компаний, которые, как заявляет Белый дом, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб".

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