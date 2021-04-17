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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ

В ФСБ сообщили о задержании украинского консула в Санкт-Петербурге

© Sputnik / Russian Federal Security Service
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210417/34419349/fsb-soobschili-o-zaderzhanii-ukrainskogo-konsula-v-sankt-peterburge.html

Дипломат задержан при получении информации закрытого характера. В ФСБ заявили, что "данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника".

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Украинский консул задержан с поличным в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ. Об этом сообщается в субботу на сайте ФСБ России.

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", – говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что "данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

"К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", – сказано в сообщении.

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