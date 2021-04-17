В ФСБ сообщили о задержании украинского консула в Санкт-Петербурге

Дипломат задержан при получении информации закрытого характера. В ФСБ заявили, что "данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника".

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Украинский консул задержан с поличным в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ. Об этом сообщается в субботу на сайте ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", – говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что "данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

"К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", – сказано в сообщении.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova