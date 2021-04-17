Появились подробности задержания украинского консула и что произойдет дальше

Член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что случившееся еще больше понизит уровень дипломатических отношений России и Украины.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Украинский консул Александр Сосонюк был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, которого цитирует РИА Новости.

В ФСБ России в субботу сообщили, что Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что украинская сторона готовит ответные меры.

Возможная высылка дипломата

"Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ", - заявил Николенко в комментарии агентству "РБК-Украина".

Украинский консул в Санкт-Петербурге, задержанный при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ, может быть выслан из России. Такую точку зрения высказал РИА Новости член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Отвечая на вопрос, будет ли теперь консул выслан из России, эксперт сказал: "Я думаю, что, скорее всего, да. Если будут представлены веские доказательства того, что он занимался незаконной деятельностью на территории Российской Федерации, связанной со сбором или передачей информации, то, скорее всего, да".

Доходы Сосонюка

По мнению Безпалько, случившееся еще больше понизит уровень дипломатических отношений России и Украины, а возможно, даже приведет к закрытию консульства.

Сосонюк за минувший год получил 173 тысячи гривен (около 6 тысяч долларов) зарплаты и еще 1,4 миллиона гривен в виде компенсационных выплат (порядка 50 тысяч долларов) – соответствующая информация содержится в его декларации о доходах.

Согласно документу, дипломат женат и воспитывает двоих детей. На территории РФ он арендует квартиру, также совместно с женой владеет двумя квартирами в Ровно и в Киеве.

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