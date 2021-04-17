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Здание министерства иностранных дел России в Москве

В МИД РФ рекомендовали украинскому консулу в Петербурге покинуть страну

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210417/34423979/v-mid-rf-rekomendovali-ukrainskomu-konsulu-v-Peterburge-pokinut-stranu.html

Российская сторона указала на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Временный поверенный в делах Украины Василий Покотило 17 апреля был вызван в министерство иностранных дел РФ в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение российского внешнеполитического ведомства.

Табличка на здании генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Алексей Даничев
Появились подробности задержания украинского консула и что произойдет дальше
В ФСБ в субботу сообщили, что 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк. Отмечалось, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника и к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", – говорится в сообщении МИД.

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