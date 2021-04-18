США не намерены расширять программу подготовки солдат Украины

КИШИНЕВ 18 апр – Spunik. Европейское командование США (USEUCOM) не планирует проводить дополнительную подготовку Вооруженных сил Украины. При этом существующие программы будут продолжены. Об этом заявила РИА Новости представитель армии США.

"USEUCOM неизвестно о каких-либо просьбах из Украины о дополнительной подготовке с нашей стороны там. Мы уже проводим постоянную подготовку с Украиной на регулярной основе", – сообщила агентству майор Моника Комо.

Ранее на брифинге премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев просит США расширить программу обучения украинских солдат американскими инструкторами.

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