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Международные военные учения Rapid Trident-2019 во Львовской области

США не намерены расширять программу подготовки солдат Украины

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210418/34428083/ssha-ne-planiruyut-rasshiryat-programmu-podgotovki-soldat-ukrainy.html

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил ранее, что Киев просит США расширить программу обучения украинских солдат инструкторами США.

КИШИНЕВ 18 апр – Spunik. Европейское командование США (USEUCOM) не планирует проводить дополнительную подготовку Вооруженных сил Украины. При этом существующие программы будут продолжены. Об этом заявила РИА Новости представитель армии США. 

Военные учения, Украина.
© Sputnik / Стрингер
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"USEUCOM неизвестно о каких-либо просьбах из Украины о дополнительной подготовке с нашей стороны там. Мы уже проводим постоянную подготовку с Украиной на регулярной основе", – сообщила агентству майор Моника Комо.

Ранее на брифинге премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев просит США расширить программу обучения украинских солдат американскими инструкторами.

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