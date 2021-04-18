СМИ: планировавшие переворот хотели присвоить имущество Лукашенко

Были показаны кадры оперативной видеосъемки ФСБ. На них демонстрируется задержание Зенковича и Федуты.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Разграбить и присвоить имущество президента Белоруссии Александра Лукашенко намеревались подозреваемые в подготовке переворота в в этой стране. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в воскресенье в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1", который показал кадры оперативной съемки ФСБ.

Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, которые готовили покушение на него и его детей. По данным президента Белоруссии, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.

В Центре общественных связей ФСБ заявляли, что в Москве, в частности, были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, задержанный на территории республики.

В программе показаны кадры оперативной видеосъемки ФСБ. На них демонстрируется задержание Зенковича и Федуты.

Как рассказывается в телесюжете, генералов из числа подозреваемых позвали в корчму на Садовом кольце и разместили в вип-комнате. Разговор начали еще за пустым столом. Федута с Зенковичем сразу заявили, что их цель – убийство Лукашенко, говорится в сюжете.

"Задача номер 1 – устранить самого главного. Задача номер 2 – блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер 3 – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска", – сказал Зенкович, слова которого приведены в сюжете.

На встречу в ресторан Федута и Зенкович привезли даже поименный список лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии, которых планировалось устранить или отправить в концлагерь, говорится за кадром в телесюжете.

"Как минимум 30 человек еще... должны быть интернированы буквально в первый час. И это означает, что, ну, часть из них просто эмвэдэшники, ГБ (государственная безопасность – ред.), часть штатские. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован", – говорил Федута. "Палата представителей", – добавлял Зенкович.

Нужную информацию о чиновниках уже раздобыли хакеры, рассказал корреспондент за кадром. По данным следствия, к подготовке переворота подозреваемые планировали привлечь националистов из Киева, отмечается в сюжете.

Зенкович и Федута, как сообщается, также предлагали совершить классический гоп-стоп, то есть разграбить и присвоить имущество Лукашенко.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, наказание по этой статье – до 12 лет тюрьмы.

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