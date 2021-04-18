МИД РФ: Москва примет ответные меры в адрес Чехии в связи с высылкой дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Москва примет ответные меры в адрес Чехии в связи с высылкой российских дипломатов. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, сообщает РИА Новости.

"Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", – говорится в сообщении МИД.

Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что намерен в понедельник обсудить на встрече глав МИД ЕС "дело Врбетице".

Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.

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