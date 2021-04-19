15:31 19 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Мария Пейчинович-Бурич

В Совете Европы прокомментировали новый план действий, касающийся Молдовы

© AFP 2021 / HECTOR RETAMAL
Политика
Получить короткую ссылку
14010
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/13/34439613.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210419/34439794/v-sovete-evropy-prokommentirovali-novyy-plan-deystviy-kasayuschiysya-moldovy.html

Мария Пейчинович-Бурич рассказала о том, чего ожидает Совет Европы от Молдовы в ближайшие годы, и что было включено в план действий на четырехлетний период.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Новый план действий Совета Европы по Молдове на 2021-2024 годы – это результат взаимодействия молдавских властей и СЕ, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Майей Санду.

Глава государства 19 апреля находится с официальным визитом в Страсбурге. В понедельник было объявлено о запуске плана действий Совета Европы для Молдовы на ближайшие четыре года.

"Новый план – это результат тяжелой работы, сотрудничества между молдавскими властями и Советом Европы. Это четкий сигнал совместных намерений. Он отражает коллективное обязательство по поддержке вашей страны, касается европейских стандартов, внедрения валютных рекомендаций и лучшего использования технической помощи", – сказала Пейчинович-Бурич.

По ее словам, новый документ составлен с учетом прогресса, который уже достигнут по предыдущему плану.

"Кроме того, Стамбульская конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была подписана. Это помогает женщинам жить в безопасности. Надеюсь, она скоро будет ратифицирована молдавскими властями", – добавила Пейчинович-Бурич.

Денис Мельник - кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ.
© Sputnik
Мельник: что ждет Молдову на фоне обострения противоречий России и ЕС
По ее словам, ратификация конвенции является одним из пунктов плана действий. В числе других приоритетов – эффективность соблюдения конвенции по правам человека на национальном уровне. "Среди прочего этого можно добиться путем увеличения альтернатив тюремному заключению и более хорошего внедрения решений Европейского суда по правам человека", – пояснила генсек Совета Европы.

Также, по словам Пейчинович-Бурич, многое может быть сделано для того, чтобы гарантировать независимость судебной системы. Речь о "тесной работе по улучшению мониторинговых инструментов в законодательстве для борьбы с коррупцией, в том числе в судебной системе, и укреплению диалога между институтами в правовом поле".

"Мы также должны увеличить способности властей по возвращению незаконных активов и по борьбе с отмыванием денег, финансированию терроризма и другими коррупционными и незаконными практиками", – добавила Пейчинович-Бурич.

В план включено и взаимодействие с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, в частности, по вопросам соблюдения социальных гарантий, прав человека, а также по противодействию употребления наркотиков и борьбе с незаконным трафиком таких веществ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Утро на Sputnik'e": истинные причины визита Майи Санду в Европу
Генсек Совета Европы ответила Гречаной: может ли быть распущен парламент

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Как изменился Кишинев за один век
Фото: назад в прошлое – как изменился Кишинев за один век
Итоги недели в одно видео: вакцина от COVID и политические разборки в Молдове
Итоги недели в одном видео: вакцина от COVID и политические разборки в Молдове
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться