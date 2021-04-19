В Совете Европы прокомментировали новый план действий, касающийся Молдовы

Мария Пейчинович-Бурич рассказала о том, чего ожидает Совет Европы от Молдовы в ближайшие годы, и что было включено в план действий на четырехлетний период.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Новый план действий Совета Европы по Молдове на 2021-2024 годы – это результат взаимодействия молдавских властей и СЕ, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Майей Санду.

Глава государства 19 апреля находится с официальным визитом в Страсбурге. В понедельник было объявлено о запуске плана действий Совета Европы для Молдовы на ближайшие четыре года.

"Новый план – это результат тяжелой работы, сотрудничества между молдавскими властями и Советом Европы. Это четкий сигнал совместных намерений. Он отражает коллективное обязательство по поддержке вашей страны, касается европейских стандартов, внедрения валютных рекомендаций и лучшего использования технической помощи", – сказала Пейчинович-Бурич.

По ее словам, новый документ составлен с учетом прогресса, который уже достигнут по предыдущему плану.

"Кроме того, Стамбульская конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была подписана. Это помогает женщинам жить в безопасности. Надеюсь, она скоро будет ратифицирована молдавскими властями", – добавила Пейчинович-Бурич.

По ее словам, ратификация конвенции является одним из пунктов плана действий. В числе других приоритетов – эффективность соблюдения конвенции по правам человека на национальном уровне. "Среди прочего этого можно добиться путем увеличения альтернатив тюремному заключению и более хорошего внедрения решений Европейского суда по правам человека", – пояснила генсек Совета Европы.

Также, по словам Пейчинович-Бурич, многое может быть сделано для того, чтобы гарантировать независимость судебной системы. Речь о "тесной работе по улучшению мониторинговых инструментов в законодательстве для борьбы с коррупцией, в том числе в судебной системе, и укреплению диалога между институтами в правовом поле".

"Мы также должны увеличить способности властей по возвращению незаконных активов и по борьбе с отмыванием денег, финансированию терроризма и другими коррупционными и незаконными практиками", – добавила Пейчинович-Бурич.

В план включено и взаимодействие с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, в частности, по вопросам соблюдения социальных гарантий, прав человека, а также по противодействию употребления наркотиков и борьбе с незаконным трафиком таких веществ.

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