Путин выступит на Климатическом саммите

Саммит лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции пройдет 22 и 23 апреля. Президент России выступит в первый день мероприятия.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин 22 апреля выступит на Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - говорится в сообщении.

Предложение организовать саммит для обсуждения проблем климата 22-23 апреля в формате видеоконференции поступило от президента США Джо Байдена. В Вашингтоне сообщили, что Байден пригласил на саммит 40 мировых лидеров, в том числе Путина, передает РИА Новости.

18 апреля в Кремле заявили, что решение об участии Путина в климатическом саммите будет приниматься после того, как станут известны все детали мероприятия.

"К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только в последние дни, и нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента", - сказал в телеэфире пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, по его словам, Москве "надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать".

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