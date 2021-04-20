Стали известны подробности переговоров по Донбассу

Политсоветники "Нормандского формата" заседали несколько часов, однако результатов на встрече достигнуто не было.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Трехчасовые переговоры политических советников "нормандского формата" закончились безрезультатно, сообщил источник в российской делегации.

В понедельник прошла очередная встреча политсоветников и представителей МИД России, Германии, Франции и Украины. Видеоконференция была посвящена обсуждению кластеров по выполнению Минских соглашений, передает РИА Новости.

Как заявил собеседник агентства, по инициативе российской стороны в первую очередь затронули раздел кластеров о соблюдении перемирия. К обсуждению других вопросов урегулирования участники не приступили.

"Конкретные предложения Российской Федерации о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способам привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины", — рассказал он.

Представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили "безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня".

"В стиле, как было сказано (замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. — Прим. ред.) Козаком на переговорах: "Мы за все хорошее и против всего плохого", — добавил источник.

Позиции Франции, Германии и Украины свидетельствуют о явном стремлении к имитации и дальнейшему затягиванию переговорного процесса даже ценой жертв и разрушений в Донбассе по обе линии фронта, констатировал он.

Ситуация в Донбассе

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.

В регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.

Однако с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.

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