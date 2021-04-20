Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока – 2"

Против проекта "Северный поток – 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. В Европе есть противоречия по "Северному потоку – 2", но газ по "Северному потоку — 1" не хуже, чем транзитный из Украины, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Я знаю о противоречиях в связи с "Северным потоком – 2", знаю позицию многих стран-членов (ПАСЕ – прим. ред.). Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода", – сказала Меркель.

"Газ "Северного потока – 1" не хуже того, что идет транзитом через Украину и не хуже газа, который приходит из России через Турцию", – добавила канцлер. Она также уточнила, что Германия "приняла решение о строительстве "Северного потока – 2", это политическая борьба, которую многие видят иначе".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

© Sputnik "Северный поток – 2"

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova