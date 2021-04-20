"Провокационная деятельность": Шойгу о ситуации у границ России

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. О попытке наращивания НАТО военного присутствия у южных и западных границ России заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря", - подчеркнул он на заседании коллегии МО.

По словам Шойгу, нестабильно также в Закавказье и странах Ближневосточного региона: из-за действий альянса российская армия вынуждена наращивать боевые возможности войск Южного военного округа, передает РИА Новости.

"Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более трех тысяч двухсот единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов", — добавил министр обороны.

Западные политики, однако, расценивают активность России как "агрессивные действия". Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил о "самом массивном развертывании" сил — военнослужащих, техники — у границы с Украиной. Он оценил присутствие РФ в 150 тысяч человек. При этом дипломат не уточнил, откуда у него такие данные.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали разговоры о потенциальном конфликте с Украиной очередным вымыслом Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может как угодно перемещать войска в пределах своей территории.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать, а российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

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