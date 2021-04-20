21:56 20 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.60
  • USD17.94
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Встреча Майи Санду и Клауса Йоханниса

По пути из Страсбурга в Кишинев Санду остановилась в Бухаресте

© Photo : Președintele României
Политика
Получить короткую ссылку
6201
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/14/34460731.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210420/34461854/Po-puti-iz-Strasburga-v-Kishinev-Sandu-ostanovilas-v-Bukhareste.html

Глава государства провела встречу с румынским коллегой: в администрации президента Клауса Йоханниса рассказали, о чем он говорил с Майей Санду.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду, возвращаясь из Страсбурга, проездом через Румынию провела встречу с лидером этой страны Клаусом Йоханнисом. Встреча прошла в президентском дворце Котрочень.

Как сообщили в пресс-службе президента Румынии, главы государств проанализировали этап реализации проектов, согласованных во время визита румынского лидера в Кишинев в декабре 2020 года.

"В 2021 году Румыния передала Молдове медицинские и защитные средства от COVID-19 на сумму 2,3 миллиона евро, а также более 200 000 доз вакцин. На следующем этапе будет передано в дар 6 000 тонн дизельного топлива молдавским аграриям", – сообщили в администрации президента Румынии.

Майя Санду встретилась с комиссаром СЕ по правам человека Дуней Миятович
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Майя Санду встретилась в Страсбурге с комиссаром СЕ по правам человека
Йоханнис подтвердил решительную поддержку программы реформ, продвигаемой Санду, "в духе двустороннего стратегического партнерства и привилегированных отношений между двумя государствами".

Президент Румынии сообщил, что страна продолжит поддерживать европейский путь Молдовы.

Санду выразила благодарность за оказанную Румынией поддержку в сложных условиях, связанных с пандемией COVID-19. Президент Молдовы также подчеркнула, что будет продолжать усилия по реализации программы реформ в демократическом и европейском духе.

"Президенты договорились продолжить двусторонний диалог на высоком уровне для углубления многопланового сотрудничества, в частности, по двусторонним проектам, имеющим стратегическое значение, с упором на энергетику, транспорт, образование и здравоохранение. Основной целью этого сотрудничества остается обеспечение устойчивого развития Молдовы и ее необратимой связи с европейским пространством", – сказано в пресс-релизе.

Ранее в администрации молдавского президента сообщали, что по возвращению в Кишинев у Майи Санду запланированы встречи с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом, премьером этой страны Флорином Кыцу, председателем сената Анкой Драгу и главой палаты депутатов Людовиком Орбаном. Однако пока пресс-служба молдавского лидера не комментировала встречи главы государства с румынскими чиновниками.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Социалисты обвинили Санду в стремлении изменить название госязыка в Конституции

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Актриса Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии вручения Оскар, 2012 год в бархатном платье Atelier Versace. Позже у ноги Джоли2 даже появился свой аккаунт в Твиттере.
Фото: самые "громкие" платья премии "Оскар"
Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность проведения сельхоз работ в Карабахе
Видео: российские миротворцы - гарантия безопасности в Карабахе
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться