По пути из Страсбурга в Кишинев Санду остановилась в Бухаресте

Глава государства провела встречу с румынским коллегой: в администрации президента Клауса Йоханниса рассказали, о чем он говорил с Майей Санду.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду, возвращаясь из Страсбурга, проездом через Румынию провела встречу с лидером этой страны Клаусом Йоханнисом. Встреча прошла в президентском дворце Котрочень.

Как сообщили в пресс-службе президента Румынии, главы государств проанализировали этап реализации проектов, согласованных во время визита румынского лидера в Кишинев в декабре 2020 года.

"В 2021 году Румыния передала Молдове медицинские и защитные средства от COVID-19 на сумму 2,3 миллиона евро, а также более 200 000 доз вакцин. На следующем этапе будет передано в дар 6 000 тонн дизельного топлива молдавским аграриям", – сообщили в администрации президента Румынии.

Йоханнис подтвердил решительную поддержку программы реформ, продвигаемой Санду, "в духе двустороннего стратегического партнерства и привилегированных отношений между двумя государствами".

Президент Румынии сообщил, что страна продолжит поддерживать европейский путь Молдовы.

Санду выразила благодарность за оказанную Румынией поддержку в сложных условиях, связанных с пандемией COVID-19. Президент Молдовы также подчеркнула, что будет продолжать усилия по реализации программы реформ в демократическом и европейском духе.

"Президенты договорились продолжить двусторонний диалог на высоком уровне для углубления многопланового сотрудничества, в частности, по двусторонним проектам, имеющим стратегическое значение, с упором на энергетику, транспорт, образование и здравоохранение. Основной целью этого сотрудничества остается обеспечение устойчивого развития Молдовы и ее необратимой связи с европейским пространством", – сказано в пресс-релизе.

Ранее в администрации молдавского президента сообщали, что по возвращению в Кишинев у Майи Санду запланированы встречи с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом, премьером этой страны Флорином Кыцу, председателем сената Анкой Драгу и главой палаты депутатов Людовиком Орбаном. Однако пока пресс-служба молдавского лидера не комментировала встречи главы государства с румынскими чиновниками.

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