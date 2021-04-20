Предложение встретиться в Донбассе поступило Путину от Зеленского

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе, передает РИА Новости.

Как сообщил Зеленский, на заседаниях советников "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня, прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

"А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - сказал Зеленский в распространенном во вторник вечером видеообращении по ситуации с безопасностью в стране.

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.

В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.

В Москве выражали беспокойство из-за обострения конфликта. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.

Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". При этом он отмечал, что прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва продолжить оказывать помощь проживающим там русскоязычным людям, в том числе гуманитарную.

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