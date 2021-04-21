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Председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио

Главу Венецианской комиссии пригласили в Молдову помочь преодолеть кризис

© Sputnik / Александр Уткин
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210421/34464885/glavu-venecianskoj-komissii-priglasili-v-moldovu-pomoch-preodolet-krizis.html

Джанни Букиккьо было передано официальное приглашение посетить Молдову от спикера парламента Зинаиды Гречаной.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Вице-спикер парламента Молдовы Влад Батрынча на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге встретился с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккьо.

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Собеседники обсудили последние политические события в Республике Молдова, институциональный и конституционный кризис, сообщает пресс-служба парламента.

Батрынча информировал главу Венецианской комиссии о решении Конституционного суда относительно наличия условий для роспуска парламента. По мнению представителя парламентской фракции Партии социалистов, оно было принято в результате политического давления на судей КС. Батрынча выразил мнение, что решение КС о возможности роспуска парламента противоречит рекомендациям Венецианской комиссии, опубликованным в 2019 году. 

Председатель Венецианской комиссии в свою очередь отметил, что структуры Совета Европы будут содействовать разрешению политических кризисов в Молдове через диалог и поиски консенсуса. Он также подчеркнул, что одним из возможных решений могла бы стать конституционная реформа, принятая всем политическим классом.

В завершение встречи Влад Батрынча передал Джанни Букиккьо приглашение от председателя парламента Зинаиды Гречаной посетить нашу страну и принять участие в урегулировании кризиса в Молдове.

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Теги:
Венецианская комиссия

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