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Ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию

Путин: хотим добрых отношений со всеми участниками международного общения

© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
Политика
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Sputnik Молдова
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Россия не хочет сжигать мосты, но если кто-то воспринимает добрые намерения РФ как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь мосты, ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким, заявил Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию РФ в среду заявил, что Россия хочет добрых отношений со всеми участниками международного общения, но видит, что происходит в реальной жизни. Sputnik Молдова транслировал обращение в прямом эфире.

"Хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни, – цепляют Россию то тут, то там без всяких причин", – сказал Путин.

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© Ruptly / Sputnik / RT Russia / "Москва. Кремль. Путин", Россия-1 / WH.gov
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По его словам, это искреннее намерение даже по отношению к тем, с кем в последнее время отношения у России, мягко говоря, не складываются.

"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", – добавил Путин.

Российский лидер отметил, что организаторы "любых провокаций, угрожающих коренным интересам безопасности РФ, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".

"При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти с Россией так называемую "красную черту", – заявил Путин.

Президент РФ также обратил внимание на то, что, где будет проходить "красная черта", Россия станет определять в каждом конкретном случае сама.

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