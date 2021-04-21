Путин: Европа не осуждает вопиющие действия в Белоруссии

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Президент России в ходе послания Федеральному собранию РФ отдельно отметил важность ситуации в Белоруссии.

"Мы знаем о прямой попытке организации в Белоруссии госпереворота и попытке убийства президента страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого словно не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит", - сказал президент.

По словам Владимира Путина, можно как угодно относиться к Януковичу, которого чуть не убили и тоже отстранили от власти при помощи вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Александра Лукашенко. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, – это уже слишком.

Особое волнение вызвали признания задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Белоруссии.

"Это значит, что, по сути, велась подготовка к кибератаке. Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности. Все уходят от обсуждения этого вопроса. А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята? Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы судьба Белоруссии? Об этом никто не думает. Также никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране", - сказал Владимир Путин.

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