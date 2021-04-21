Десять американских дипломатов объявлены МИД России персонами нон грата

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. Соответствующая нота была вручена послу США в России.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации, опубликованном на сайте ведомства.
В среду заместитель посла США в Москве Барт Горман был вызван в Министерство иностранных дел РФ, пишет РИА Новости.
"Двадцать первого апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.
"В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США", – добавили в министерстве.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>