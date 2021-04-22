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Военнослужащие во время учений

В Крыму проходят масштабные учения Российских вооруженных сил

© Sputnik / Виталий Тимкив
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210422/34483584/v-krymu-prokhodyat-masshtabnye-ucheniya-rossiyskikh-vooruzhennykh-sil.html

Более десяти тысяч военнослужащих приняли участие в плановых контрольных проверках боеготовности армии за зимний период обучения.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. В четверг, 22 апреля, на крымском полигоне Опук стартовали межвидовые учения Российских вооруженных сил. Сообщается, что в них участвуют более десяти тысяч военнослужащих, передает РИА Новости.

На маневры прибыл глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

"Задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ. В том числе более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения", — пояснили в министерстве.

Оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей, а дивизионы зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" и батареи "Тор-М2" отразили воздушный удар "противника". Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту при высадке на побережье.

Захватывающие кадры проверки боеготовности российской армии
Минобороны России
Контроль боеготовности – как проходят масштабные учения в российской армии

Полигон Опук располагается в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. Его возможности позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

В начале апреля Шойгу заявил о начале плановых контрольных проверок боеготовности армии за зимний период обучения. Проверка идет во всех военных округах и на Северном флоте, а также на Крайнем Севере, Курильских островах и Камчатке.

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