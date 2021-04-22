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Президент РФ Владимир Путин

Путин назвал действия Киева, которые разрушают отношения с Москвой

© Sputnik / Alexei Druzhinin
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210422/34490611/Putin-nazval-deystviya-Kieva-kotorye-razrushayut-otnosheniya-s-Moskvoy.html

Заявления прозвучали в ходе встречи в Москве лидеров России и Белоруссии, президент Лукашенко находится с визитом в столице РФ.

КИШИНЕВ, 22 апр  – Sputnik. Украинское руководство предприняло много шагов, разрушающих отношения с Россией, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения", - сотметил он, отвечая на вопрос журналиста во время его встречи с белорусским коллегой.

Путин полагает, что это касается ряда проблем двусторонних отношений, отношения к Русской православной церкви, к русскому языку.

"Очень много шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть", - добавил президент России.

На встрече также прозвучала тема, каксающаяся постановки Киевом вопроса о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска в другой город. По мнению Путина,  это попытка уклониться от урегулирования.

"Ну а если кто-то не хочет этим заниматься (урегулировать проблемы Востока Украины), то тогда, конечно, причины не работать всегда можно найти. Похоже, одна из таких причин - уклониться от обсуждения проблемы по Донбассу", - отметил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, со своей стороны,  заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно научиться вести себя дипломатично.

Владимир Путин и Владимир Зеленский
IAN LANGSDON
Предложение встретиться в Донбассе поступило Путину от Зеленского

"Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего. Это касается Донбасса", - заявил Лукашенко в Москве на встрече с Владимиром Путиным.

Лукашенко также отметил, что, если речь идет о разговоре в Донбассе, то власти Украины должны начать со встреч с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 

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