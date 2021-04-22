Путин назвал действия Киева, которые разрушают отношения с Москвой

Заявления прозвучали в ходе встречи в Москве лидеров России и Белоруссии, президент Лукашенко находится с визитом в столице РФ.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Украинское руководство предприняло много шагов, разрушающих отношения с Россией, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения", - сотметил он, отвечая на вопрос журналиста во время его встречи с белорусским коллегой.

Путин полагает, что это касается ряда проблем двусторонних отношений, отношения к Русской православной церкви, к русскому языку.

"Очень много шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть", - добавил президент России.

На встрече также прозвучала тема, каксающаяся постановки Киевом вопроса о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска в другой город. По мнению Путина, это попытка уклониться от урегулирования.

"Ну а если кто-то не хочет этим заниматься (урегулировать проблемы Востока Украины), то тогда, конечно, причины не работать всегда можно найти. Похоже, одна из таких причин - уклониться от обсуждения проблемы по Донбассу", - отметил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, со своей стороны, заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно научиться вести себя дипломатично.

"Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего. Это касается Донбасса", - заявил Лукашенко в Москве на встрече с Владимиром Путиным.

Лукашенко также отметил, что, если речь идет о разговоре в Донбассе, то власти Украины должны начать со встреч с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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