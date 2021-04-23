Встреча Путина и Зеленского – что могут обсуждать политики

Ранее Владимир Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Темой разговора на возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут быть двусторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что в вопросе Крыма обсуждать нечего.

"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует, поэтому там нечего обсуждать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие темы, касающиеся двусторонних отношений, готов обсуждать российский президент с украинским коллегой, готов ли обсуждать Крым.

Ранее Владимир Зеленский в видеообращении предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский президент заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, передает РИА Новости. После чего может последовать встреча с российскими представителями. Также Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova