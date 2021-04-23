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Встреча Путина и Зеленского – что могут обсуждать политики

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210423/34496771/vstrecha-putina-i-zelenskogo-chto-mogut-obsuzhdat-politiki.html

Ранее Владимир Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Темой разговора на возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут быть двусторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что в вопросе Крыма обсуждать нечего.

Владимир Путин и Владимир Зеленский
IAN LANGSDON
Предложение встретиться в Донбассе поступило Путину от Зеленского

"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует, поэтому там нечего обсуждать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие темы, касающиеся двусторонних отношений, готов обсуждать российский президент с украинским коллегой, готов ли обсуждать Крым.

Ранее Владимир Зеленский в видеообращении предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский президент заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, передает РИА Новости. После чего может последовать встреча с российскими представителями. Также Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.

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