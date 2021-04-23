РФ предложила Франции и Германии обсудить условия перемирия в Донбассе

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Россия предложила Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, передает РИА Новости. Встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей трех украинских сторон - Киева, Донецка и Луганска, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)", - сообщил он журналистам.

"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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