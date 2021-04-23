Байден примет участие в саммите США-ЕС в Брюсселе

Даты саммита, который пройдет в Брюсселе, пока неизвестны. Президент США обсудит на мероприятии глобальную безопасность в сфере здравоохранения и восстановление экономики.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Саммит США-ЕС планируется провести в Брюсселе в середине июня. Президент США Джо Байден обсудит на нем глобальную безопасность в сфере здравоохранения и восстановление экономики, сообщил Белый дом в пятницу.

Поездка в Европу станет первым зарубежным турне Байдена на посту президента США. Саммит США-ЕС, даты которого пока неизвестны, пройдет во время визита Байдена в Бельгию, где 14 июня он планирует принять участие в саммите НАТО.

По информации Белого дома, саммит США-ЕС "подчеркнет приверженность крепкому трансатлантическому партнерству, основанному на общих ценностях". Его участники планируют обсудить "общие задачи по обеспечению глобальной безопасности в сфере здравоохранения, (меры) стимулирования восстановления мировой экономики, борьбу с изменением климата, укрепление сотрудничества в сфере IT и торговли, усиление демократии и вопросы, представляющие взаимные озабоченности в политике", сообщил Белый дом.

Согласно сообщению пресс-службы Байдена, в ходе визита в Европу президент Америки также посетит Великобританию, где 11-13 июня примет участие в заседании лидеров стран G7. В Белом доме отметили, что подробности визита будут сообщаться позднее, не исключают, что его повестка будет расширена.

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