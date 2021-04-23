В субботу ожидается заявление США по геноциду армян - Госдеп США

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Госдепартамент заявил в пятницу, что в субботу ожидается заявление США по геноциду армян в Османской империи, передает РИА Новости.

"Что касается геноцида армян, можно ждать заявления в субботу", - сказала журналистам представитель госдепа Джалина Портер. Она не стала комментировать публикации в прессе, что США могут официально признать геноцид, тем самым создав очередные трения в отношениях с Турцией.

Она отказалась сообщить о подробностях разговора на эту тему госсекретаря Энтони Блинкена с его турецким коллегой, о котором журналисты спрашивали, ссылаясь на другие источники. Белый дом также сообщил, что президент Джо Байден общался в пятницу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но про тему геноцида не упомянул.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

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