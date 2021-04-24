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Военный вертолет во время выставки вооружения в Кабуле, Афганистан

Афганистан с необъявленным визитом посещал глава ЦРУ – агентство

© AP Photo / Rahmat Gul
Политика
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Sputnik Молдова
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США ранее заявили, что намерены начать вывод войск из Афганистана до 1 мая и завершить его до 11 сентября.

КИШИНЕВ, 24 апр  – Sputnik. Кабул с необъявленным визитом недавно посетил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс. Как пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, визит прошел на фоне обеспокоенности из-за грядущего вывода войск США из Афганистана.

Афганская вооруженная оппозиция
© Sputnik / В. Киселев
Выводом американских войск из Афганистана руководят талибы

Бернс, по словам политика и общественного деятеля, которого Ассошиэйтед Пресс не называет, незаметно посетил Кабул в минувшие выходные. Источник не сообщил, с кем встречался глава ЦРУ, но сказал, что Бернс обсуждал в том числе боеготовность Афганистана после ухода военных США. Глава ведомства также заверил афганских официальных лиц в том, что США будут продолжать участвовать в борьбе с терроризмом в стране.

Отдельно информированный бывший сотрудник службы безопасности Афганистана заявил агентству, что два из шести подразделений спецназа, которые готовило ЦРУ для отслеживания боевиков, уже перешли под контроль Афганистана. США планируют передать их все афганской разведке с течением времени, добавил он.

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По мнению источника агентства, возможности страны по борьбе с терроризмом значительно уменьшатся после вывода войск США и НАТО.

О намерении вывести свои войска из Афганистана до 1 мая США заявили в середине апреля. Операцию планируют завершить до 11 сентября.

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