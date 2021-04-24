Как еврочиновники комментируют пятничные решения парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Пятничное голосование в парламенте Молдовы и заявления по Конституционному суду (КС) – грубая атака на конституционный строй страны и попытка подорвать верховенство закона в ней. Об этом сказано в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
В соответствии с Основным законом республики, КС независим от других органов государственной власти и подчиняется только Конституции, отметил еврочиновник.
"Поэтому парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции, даже если они недовольны его решениями. Таким образом, пятничные голосования и заявления представляют собой грубую атаку на конституционный строй Молдовы и попытку подорвать верховенство закона", – подчеркнул Боррель.
Он отметил, что все политики в Молдове должны уважать решения Конституционного суда.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что "решение политических разногласий должно быть найдено в рамках Конституции Молдовы".
Important to exchange with President @sandumaiamd on the political situation in Moldova.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2021
I expressed full support to her efforts for reform and for ensuring respect for the rule of law.
Solutions to political differences must be found within the framework of 🇲🇩 constitution.
А председатель Европейского совета Шарль Мишель в своей публикции в Twitter подчеркнул, что "действия парламента против Конституционного суда Молдовы – явная атака на его независимость". "Мы призываем всех политических деятелей полностью уважать Конституцию и верховенство закона", – отметил Мишель.
Spoke with @sandumaiamd to express the EU’s full support to her reforms agenda.— Charles Michel (@eucopresident) April 23, 2021
Today's actions in Parliament against Moldova’s Constitutional Court are a clear attack on its independence.
We call on all political actors to fully respect the Constitution and the Rule of Law.
Ранее глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что "крайне встревожен" нынешней ситуацией в Республике Молдова. Политик призвал все ветви молдавской власти к диалогу и сдержанности, заявления были продиктованы недавними шагами молдавского парламента по непризнанию решений Конституционного суда и вынесению вотума недоверия трем судьям КС.
Букиккио призвал "все государственные институты проявлять сдержанность, вступить в диалог и снизить эскалацию этой тревожной ситуации, чтобы обеспечить действие Конституции Республики Молдова, чего молдавский народ заслуживает".
По мнению политика, парламенту Молдовы следует "отменить свое заявление и неконституционные решения и соблюдать прошлые и будущие решения Конституционного суда, даже если он с ними не согласен".
Глава Венецианской комиссии также напомнил, что структура неоднократно заявляла: "игнорирование решения Конституционного суда равносильно игнорированию Конституции и конституционной власти, которая возлагает полномочия по обеспечению верховенства Конституции на Конституционный суд".
I call on all institutions of the #Moldovan State to exercise restraint and to enter into a dialogue in the interest of the Moldovan people during the current health and economic crisis. Parliament should revoke its today’s declaration and decisions https://t.co/dO3pdxlFyw— Gianni Buquicchio (@giannibuquicch1) April 23, 2021
Пятничное голосование парламента Молдовы
Парламент Молдовы 23 апреля принял большинством голосов "Декларацию о захваченном характере Конституционного суда". В тексте документа говорится, что парламент не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".
Парламент, согласно тексту декларации, также не признает решение Конституционного суда о наличии обстоятельств для роспуска парламента и выражает недоверие по отношению к судьям, которые его приняли. Законодатели обращаются к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.
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В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.
Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашко.
Перед зданием КС прошел протест в "защиту Конституционного суда". Акция организована депутатами от PAS. К протесту присоединились представители ряда политформирований, в числе которых DA, "Наша партия".
Депутаты от PAS оспорили в Конституционном суде два постановления, принятые в пятницу в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о постановлении о новом назначении судьи Конституционного суда.
Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные. Об этом она заявила на брифинге в пятницу по итогам заседания Совбеза.
Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.
Политический кризис в Молдове
Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.
Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.
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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.
Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.
В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.
В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.
Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.
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