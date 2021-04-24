Как еврочиновники комментируют пятничные решения парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Пятничное голосование в парламенте Молдовы и заявления по Конституционному суду (КС) – грубая атака на конституционный строй страны и попытка подорвать верховенство закона в ней. Об этом сказано в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

В соответствии с Основным законом республики, КС независим от других органов государственной власти и подчиняется только Конституции, отметил еврочиновник.

"Поэтому парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции, даже если они недовольны его решениями. Таким образом, пятничные голосования и заявления представляют собой грубую атаку на конституционный строй Молдовы и попытку подорвать верховенство закона", – подчеркнул Боррель.

Он отметил, что все политики в Молдове должны уважать решения Конституционного суда.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что "решение политических разногласий должно быть найдено в рамках Конституции Молдовы".

Important to exchange with President @sandumaiamd on the political situation in Moldova.



I expressed full support to her efforts for reform and for ensuring respect for the rule of law.



Solutions to political differences must be found within the framework of 🇲🇩 constitution. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2021

​А председатель Европейского совета Шарль Мишель в своей публикции в Twitter подчеркнул, что "действия парламента против Конституционного суда Молдовы – явная атака на его независимость". "Мы призываем всех политических деятелей полностью уважать Конституцию и верховенство закона", – отметил Мишель.

Spoke with @sandumaiamd to express the EU’s full support to her reforms agenda.



Today's actions in Parliament against Moldova’s Constitutional Court are a clear attack on its independence.



We call on all political actors to fully respect the Constitution and the Rule of Law. — Charles Michel (@eucopresident) April 23, 2021

​Ранее глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что "крайне встревожен" нынешней ситуацией в Республике Молдова. Политик призвал все ветви молдавской власти к диалогу и сдержанности, заявления были продиктованы недавними шагами молдавского парламента по непризнанию решений Конституционного суда и вынесению вотума недоверия трем судьям КС.

Букиккио призвал "все государственные институты проявлять сдержанность, вступить в диалог и снизить эскалацию этой тревожной ситуации, чтобы обеспечить действие Конституции Республики Молдова, чего молдавский народ заслуживает".

По мнению политика, парламенту Молдовы следует "отменить свое заявление и неконституционные решения и соблюдать прошлые и будущие решения Конституционного суда, даже если он с ними не согласен".

Глава Венецианской комиссии также напомнил, что структура неоднократно заявляла: "игнорирование решения Конституционного суда равносильно игнорированию Конституции и конституционной власти, которая возлагает полномочия по обеспечению верховенства Конституции на Конституционный суд".

I call on all institutions of the #Moldovan State to exercise restraint and to enter into a dialogue in the interest of the Moldovan people during the current health and economic crisis. Parliament should revoke its today’s declaration and decisions https://t.co/dO3pdxlFyw — Gianni Buquicchio (@giannibuquicch1) April 23, 2021

Пятничное голосование парламента Молдовы

Парламент Молдовы 23 апреля принял большинством голосов "Декларацию о захваченном характере Конституционного суда". В тексте документа говорится, что парламент не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

Парламент, согласно тексту декларации, также не признает решение Конституционного суда о наличии обстоятельств для роспуска парламента и выражает недоверие по отношению к судьям, которые его приняли. Законодатели обращаются к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.

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В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.

Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашко.

Перед зданием КС прошел протест в "защиту Конституционного суда". Акция организована депутатами от PAS. К протесту присоединились представители ряда политформирований, в числе которых DA, "Наша партия".

Депутаты от PAS оспорили в Конституционном суде два постановления, принятые в пятницу в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о постановлении о новом назначении судьи Конституционного суда.

Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные. Об этом она заявила на брифинге в пятницу по итогам заседания Совбеза.

Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.

Политический кризис в Молдове

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

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