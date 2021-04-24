Президент США официально признал геноцид армян в Османской империи

Накануне Джо Байден пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но про тему геноцида не упомянул.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи, следует из опубликованного на сайте Белого дома заявления американского президента, передает РИА Новости.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению", - говорится в заявлении Байдена.

"Мы чтим память жертв Meds Yeghern (перевод с армянского: "великое злодеяние" - ред.), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей", - подчеркнул президент США.

Большинство армян, которые выжили во времена геноцида, "были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах", также отметил лидер Белого дома.

"Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогащали Соединенные Штаты бесчисленным множеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела столь многих их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы подтверждаем историю", - заявил Байден, добавив, что цель состоит в том, чтобы не допустить повторения произошедшего.

"Американский народ чтит память всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад", - отмечено в заявлении.

Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и Палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.

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