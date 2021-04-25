Посол США вызван в МИД Турции вследствие признания Байденом геноцида армян

До сведения дипломата было доведено что прозвучавшее накануне заявление американского президента "является недействительным с точки зрения международного права".

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Главу дипмиссии США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции. Послу заявили протест по поводу заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

Глава Белого дома Джо Байден 24 апреля официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.

"Мы чтим память жертв Meds Yeghern (перевод с армянского: "великое злодеяние" - ред.), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей", - подчеркнул президент США.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, со своей стороны, заявил, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".

"После заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года посол США Дэвид Саттерфилд был вызван в наше министерство и принят заместителем министра Седатом Оналом. Послу была выражена наша жесткая реакция, до него было доведено, что мы считаем это заявление неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований, поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем его", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, послу сообщили, что заявление американского президента "является недействительным с точки зрения международного права, глубоко вредит турецкому народу и наносит двусторонним отношениям ущерб, который будет трудно восстановить".

Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и палата представителей Конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.

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