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Посол США вызван в МИД Турции вследствие признания Байденом геноцида армян

© Sputnik / Антон Денисов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210425/34520257/Posol-SShA-vyzvan-v-MID-Turtsii-vsledstvie-priznaniya-Baydenom-genotsida-armyan.html

До сведения дипломата было доведено что прозвучавшее накануне заявление американского президента "является недействительным с точки зрения международного права".

КИШИНЕВ, 25 апр  – Sputnik. Главу дипмиссии США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции. Послу заявили протест по поводу заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

Президент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США официально признал геноцид армян в Османской империи

Глава Белого дома Джо Байден 24 апреля официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.

"Мы чтим память жертв Meds Yeghern (перевод с армянского: "великое злодеяние" - ред.), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей", - подчеркнул президент США.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, со своей стороны, заявил, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".

"После заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года посол США Дэвид Саттерфилд был вызван в наше министерство и принят заместителем министра Седатом Оналом. Послу была выражена наша жесткая реакция, до него было доведено, что мы считаем это заявление неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований, поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем его", — подчеркнул собеседник агентства.

Журналисты в пресс-центре Sputnik Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что мы знаем об армянах Молдовы

По его словам, послу сообщили, что заявление американского президента "является недействительным с точки зрения международного права, глубоко вредит турецкому народу и наносит двусторонним отношениям ущерб, который будет трудно восстановить".

Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и палата представителей Конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году. 

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