10:36 25 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.68
  • USD17.99
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер Армении подает в отставку

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/06/34278387.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210425/34520393/Premer-Armenii-podaet-v-otstavku.html

Ранее Никол Пашинян заявлял, что формально покинет пост в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов.

КИШИНЕВ, 25 апр  – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье в телеобращении, что подает в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов, передает РИА Новости.

"Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку", - сказал он.

Уличные манифестации в Ереване
© Ruptly / Press Service of the Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan
"За" и "против" Пашиняна: вид с дрона на манифестации в Ереване
Ранее премьер Армении сообщил, что внеочередные парламентские выборы в стране пройдут 20 июня. Он заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним оставить свой пост было предложено и начальнику Генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пашинян рассказал о дезинформации - что ответил Кремль
Ситуация в Армении: новое предложение Пашиняна
Видео: как заявление Пашиняна об "Искандерах" раскололо Армению

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Спецборт МЧС России с вакциной Спутник V приземлился в аэропорту Кишинева
Фото: "Спутник V" выходит на молдавскую орбиту
Видео: как в Молдове встречали российскую вакцину Спутник V
Видео: как в Молдове встречали российскую вакцину "Спутник V"
Рейтинг стран мира по индексу счастья
Рейтинг стран мира по индексу счастья

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться