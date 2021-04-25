Премьер Армении подает в отставку

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье в телеобращении, что подает в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов, передает РИА Новости.
"Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку", - сказал он.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним оставить свой пост было предложено и начальнику Генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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