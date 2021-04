Премьер Армении подает в отставку

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье в телеобращении, что подает в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов, передает РИА Новости.

© Ruptly / Press Service of the Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan