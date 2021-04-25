Начался вывод войск США и НАТО из Афганистана

В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. К выводу войск с ряда баз в Афганистане приступили США и НАТО, об этом в ходе конференции в Кабуле заявил командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер.

"Мы начали осуществлять вывод с ряда баз", - цитирует генерала РИА Новости.

Также Миллер добавил, что военные "передадут все свои базы силам Афганистана".

Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.

Экс-лидер Белого дома Дональд Трамп ранее раскритиковал план своего нынешнего коллеги.

"Мне бы очень не хотелось, чтобы Джо Байден использовал 11 сентября как дату для вывода наших войск из Афганистана", - отметил он для Newsweek.

Бывший лидер Соединенных Штатов обозначил "две причины", по которым выбранную Байденом дату нельзя использовать. Он отметил, что в первую очередь "США могут и должны покинуть Афганистан раньше", поскольку войска находились там "на протяжении слишком большого периода времени". Трамп добавил, что, будучи действующим президентом США, он "обеспечил возможность более быстрого вывода войск, сократив размещенный там контингент с 16 тысяч до менее чем 2 тысяч, а также выведя из Афганистана оборудование США стоимостью в миллиарды долларов".

Вторая причина не использовать упомянутую дату, по словам Трампа, заключается в том, что "11 сентября является датой, которая ассоциируется с крайне трагическими событиями и периодом для нашей страны". Он подчеркнул необходимость "помнить и чтить эту дату в знак уважения ко всем, кого мы потеряли в тот день". Трамп призвал Байдена придерживаться, "насколько это возможно", даты, которую установил он, будучи президентом США.

В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. В соответствии с соглашением США должны были вывести войска с территории Афганистана к 1 мая 2021 года.

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