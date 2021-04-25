Названы сроки возможной встречи Путин - Байден

Точные даты вероятной встречи президентов России и США пока не озвучены, однако есть уверенность в том, что событие произойдет уже в начале лета.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может пройти в июне, есть даже возможные даты. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

"Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, понятно ли, когда может состояться встреча президентов, или это непредсказуемо.

Однако помощник президента отказался уточнить, о каких именно датах может идти речь. "Ну, я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь", - заявил он.

Ранее, 13 апреля, у глав двух государств состоялся телефонный разговор, в рамках которого президент США предложил российскому коллеге рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.

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