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Встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом в Москве

Названы сроки возможной встречи Путин - Байден

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210425/34524779/Nazvany-sroki-vozmozhnoy-vstrechi-Putin-Bayden.html

Точные даты вероятной встречи президентов России и США пока не озвучены, однако есть уверенность в том, что событие произойдет уже в начале лета.

КИШИНЕВ, 25 апр  – Sputnik. Встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может пройти в июне, есть даже возможные даты. Об этом заявил помощник  президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Президент РФ В. Путин
© Sputnik / Алексей Дружинин
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"Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, понятно ли, когда может состояться встреча президентов, или это непредсказуемо.

Однако помощник президента отказался уточнить, о каких именно датах может идти речь. "Ну, я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь", - заявил он.

Ранее, 13 апреля, у глав двух государств состоялся телефонный разговор, в рамках которого президент США предложил российскому коллеге рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.

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