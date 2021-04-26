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Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля

РФ вручила США ноту: меняется порядок поездок дипломатов по России

© Sputnik / Nataliya Seliverstova
Политика
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В российском МИД сообщили, что американская сторона проинформирована о том, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД РФ от 16 апреля.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков вручил в понедельник временному поверенному в делах США в России Бартлу Горману ноту об изменениях порядка поездок по РФ для сотрудников американского посольства и консульств. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи Рябкова и Гормана на Смоленской площади.

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Уточняется также, что "американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено".

США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Они также запрещают финучреждениям Соединенных Штатов покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.

МИД РФ на следующий день объявил об ответных мерах, среди которых – соразмерная высылка сотрудников дипмиссии США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам, закрытие на бессрочной основе въезда в РФ восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям США, а также предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Глава американской дипмиссии выехал из России 22 апреля.

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