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Посольство РФ в Румынии

Румыния высылает заместителя военного атташе России

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210426/34530769/rumyniya-vysylaet-zamestitelya-voennogo-attashe-rossii.html

МИД Румынии сообщает, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии Алексея Гришаева.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел Румынии объявило персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева, передает РИА Новости.

"МИД Румынии сообщает, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

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В понедельник российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД, чтобы сообщить об этом решении. В румынском ведомстве пояснили, что действия Гришаева "противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". Другие подробности не приводятся.

Отношения Российской Федерации и Запада продолжают ухудшаться. За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

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