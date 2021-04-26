В посольстве РФ в Румынии прокомментировали высылку дипломата

Решение Румынии о высылке российского дипломата – недружественный акт, российская сторона оставляет за собой право на ответные меры.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Россия рассматривает действия Румынии в отношении российского дипломата как недружественный акт, вследствие чего российская сторона примет соответствующие ответные меры. Об этом заявили в посольстве РФ в Бухаресте, сообщает РИА Новости.

"Сегодня днем в МИД Румынии был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Валерий Иванович Кузьмин, где ему была вручена нота. В ней сообщалось, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях помощник военного атташе Алексей Гришаев объявлен персоной нон грата. Рассматриваем это решение румынских властей как недружественный акт, которые не способствуют выздоровлению двусторонних межгосударственных отношений", – цитирует агентство заявление посольства.

"Полагаем, что на основании зафиксированного Венской конвенцией о дипломатических сношениях принципах взаимности российская сторона проявит соответствующие ответные меры", – добавил представитель посольства.

В понедельник российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД, чтобы сообщить об этом решении. В румынском ведомстве пояснили, что действия Гришаева "противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". Другие подробности не приводятся.

"Ранее Мария Захарова из МИД РФ назвала подобные действия "маразматическим парадом". Очень точное определение, и всякий парад открывают маленькие барабанщики, от которых много шума. Что мы и наблюдаем в Восточной Европе. Разумеется, подобные демарши продиктованы Вашингтоном. Румыния – страна НАТО, и это многое объясняет. Во имя надуманной солидарности или несуществующей "коллективной евроатлантической безопасности" Бухаресту приходится вредить собственным национальным интересам, ведь Москва ответит зеркально (как минимум). А главное, суверенная внешняя политика России от этого не изменится", – заявил Sputnik Молдова военный эксперт Александр Хроленко.

Отношения Российской Федерации и Запада продолжают ухудшаться. За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

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