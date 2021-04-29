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Президент США Джо Байден в Белом доме

Байден рассказал американцам, как нужно строить экономику, и снова запнулся

© REUTERS / Tom Brenner
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210429/34569449/Bayden-rasskazal-amerikantsam-kak-nuzhno-stroit-ekonomiku-i-snova-zapnulsya.html

Президент Соединенных Штатов обратился к Конгрессу с первой программной речью, призвав опираться на рабочий класс.

КИШИНЕВ, 29 апр  – Sputnik. Экономику нужно строить не на богатых, а на среднем и рабочем классе - такое заявление в четверг сделал президент США, передает РИА Новости.

"Двадцать миллионов американцев потеряли рабочие места в пандемию - американцев из рабочего, из среднего класса. В то же время примерно 650 миллиардеров в Америке повысили свое состояние больше чем на 1 триллион долларов", - заявил Байден, выступая перед Конгрессом с первой программной речью.

Лидер Белого дома добавил, что эти 650 человек теперь располагают состоянием больше чем 4 триллиона долларов. Он также выразил уверенность, что теории, рассказывающие о том, что богатство "просочится" от богатых к бедным за счет общего роста экономики, никогда не работали.

"Пришло время растить экономику снизу и из середины", - сказал Байден.

Однако и нынешнее выступление политика не обошлось без казусов. Байдену опять не далось слово "эскалация", которое он использовал в пункте об отношениях с Россией. Американский лидер три раза запнулся, произнося его. 

"Что касается России, я очень ясно дал понять президенту России, что, хотя мы не стремимся к экс-эск-экс.. простите, эскалации, их действия имеют последствия", - заявил Байден.

В своем предыдущем выступлении, посвященном России, Байден также делал оговорки. В частности, он перепутал слова "эскалация" и "вакцинация" и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.

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