Глава МИД Чехии: Прага не заинтересована в эскалации отношений с Москвой

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Чехия не заинтересована в эскалации отношений с РФ, которые сейчас вступают в сложную фазу, но со временем могут стать взаимовыгодными, однако для этого требуется взаимное уважение, заявил в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

"Мы не заинтересованы в эскалации отношений (с РФ). Россия является важным европейским игроком и останется им и в будущем. Есть области, в которых у нас противоположные интересы. Но есть и такие, в которых видим некоторые проблемы одинаково и нуждаемся в поиске совместных решений. Мы поддерживаем прагматическое урегулирование отношений, но это сложно. Для этого необходимы (усилия) обеих сторон. Чешско-российские отношения вступают в сложную фазу. Но я верю в то, что со временем их удастся урегулировать таким образом, чтобы они были взаимовыгодными. Однако для этого требуется взаимное уважение", - сказал Кулганек в интервью словацкой газете Pravda.

По словам главы чешского МИД, он не хочет опережать события и строить догадки о возможных вариантах взаимодействия с Россией, передает РИА Новости.

"Не хочу опережать события и спекулировать. Воспринимаю российские заявления, прежде всего те, которые звучат из МИД и носят весьма категоричный характер. Я реалист. Скорее ожидаю, что в последующие месяцы мы будем вести переговоры о неких технических вопросах, например, как могут функционировать наше посольство в Москве и посольство РФ в Праге. Хотя бы в каком-то ограниченном режиме", - сказал Кулганек.

При этом глава чешского МИД не подтвердил, что существуют возможные расхождения в отношении к инциденту во Врбетице между кабмином и президентом Милошем Земаном.

"Для меня, как главы МИД, ключевым является то, что обо всех шагах, которые мы (кабмин) сделали в реакции на Врбетице, правительство информировало президента республики. Он их поддержал. С этой точки зрения это для меня принципиально", - подчеркнул Кулганек.

Чешский премьер Андрей Бабиш 17 апреля заявлял, что в причастности к событиям во Врбетице власти Чехии подозревают спецслужбы России. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, ответом Москвы стало объявление персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.

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